FORMELLO | Lazio subito in campo dopo l’Europa, testa al Napoli. Lavoro atletico per Acerbi

La Lazio, dopo l’eliminazione in Europa League arrivata ieri sera contro il Porto, questa mattina è tornata subito in campo. Al Centro Sportivo di Formello i biancocelesti di mister Sarri hanno iniziato a lavorare in vista della sfida di campionato, in programma domenica sera, contro il Napoli.

La seduta mattutina è iniziata con il consueto riscaldamento, accompagnato dal torello. Poi, dopo l’attivazione atletica, il gruppo biancoceleste ha svolto una partita a campo ridotto. All’allenamento era assenti i calciatori scesi in campo dal primo minuto con il Porto, Manuel Lazzari infortunato e Danilo Cataldi.

Continua il lavoro di Francesco Acerbi per tornare in campo: dopo aver svolto l’intera seduta in gruppo, il numero 33 della Lazio ha svolto un lavoro atletico al termine dell’allenamento.

