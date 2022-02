CdS | Tutti chiedono un Olimpico da Champions: Sarri e i giocatori sperano di rivedere i 30.000 tifosi anche contro il Napoli

Sarri sotto la Nord, si batteva il petto: “Dovevo ringraziare di persona i tifosi”. Immobile da Instagram: “Orgoglioso di essere il capitano della Lazio e grazie ai tifosi”. La carica dei 30.000 dell’Olimpico ha conquistato tutti. Il Comandante e il capitano. Eppure è finita con un pareggio, con un’eliminazione. Lo spettacolo di giovedì andrebbe replicato domani contro il Napoli, si spera nell’impennata della prevendita, ieri ferma a 9.000 biglietti. Sarri, Ciro e la Lazio invocano un Olimpico sempre colmo, ora che la capienza è tornata al 75% e che l’unico obiettivo rimasto è raggiungibile attraverso il campionato. Una Lazio così unita è ciò che serve per tentare un’impresa finale. E il Napoli è uno snodo cruciale per rimanere in corsa per il quarto posto. Sarri si è dannato per l’eliminazione dall’Europa League, si è consolato pensando al fatto che d’ora in poi le settimane saranno sgombre di impegni. Lavorerà sulla tattica ora che l’Europa non c’è più. La Lazio giocherà in casa 8 partite su 12, considerando anche il derby contro la Roma, in “trasferta”. Sono rimaste le trasferte di Cagliari, Genoa, Spezia e Juve. Servirebbe sempre un Olimpico da 30.000 laziali. Senza Europa, e con i laziali ai confini del campo, niente è impossibile. Sarri sogna nuove corse sotto la Nord, c’è voglia di grandi show. Corriere dello Sport.

