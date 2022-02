Buon compleanno Dino Zoff: l’ex allenatore e presidente della Lazio compie 80 anni

Dino Zoff compie oggi 80 anni. L’ex allenatore e presidente della Lazio è stato uno dei giocatori più importanti della storia del calcio italiano e negli anni 70 veniva considerato come il miglior portiere del mondo. Nella sua carriera da calciatore, oltre ai numerosi trofei con la Juventus, ha vinto il Mondiale del 1982 e l’Europeo del 1968. La sua carriera da allenatore iniziò nel 1983 come preparatore dei portieri alla Juventus, ma nella stagione 90-91 si legò alla Lazio, dove nel complesso rimarrà per undici anni. Nel 1994 assunse il ruolo di presidente durante la gestione finanziaria di Sergio Cragnotti, il quale lo considerava “uomo Lazio” e successivamente, in seguito all’esonero di Zeman nel 1997, ricoprì il doppio ruolo di presidente e allenatore, portando la Lazio dal dodicesimo al quarto posto in campionato. Rimase a capo della società fino al 1998 e, dopo una breve parentesi come coach della Nazionale, nel 2001 tornò ad essere l’allenatore biancoceleste dopo le dimissioni di Eriksson. Venne esonerato la stagione seguente per un avvio sottotono e lui stesso ha recentemente definito quel periodo come “il suo più grande rimpianto”. Nel complesso, con la Lazio ha collezionato 202 presenze da allenatore e, fino al 2020, quando venne superato da Simone Inzaghi, è stato il mister con maggiori presenze nella storia biancoceleste.

Buon compleanno, grande Dino.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: