Lazio-Napoli, Raffaele Sergio: “Rimane l’amaro in bocca per una partita in cui il pareggio ci stava tutto”

Per analizzare la vittoria per 1-2 del Napoli in casa della Lazio, arrivata negli ultimi minuti di recupero con la rete di Fabian Ruiz, è intervenuto, ai microfoni di TMW Radio, il doppio ex Raffaele Sergio. L’ex difensore ha vestito la maglia biancoceleste dal 1989 al 1992, mentre quella azzurra dal 1997 al 1999. Queste le sue parole sulla gara di ieri sera dell’Olimpico: “La Lazio si è accontentata, rimane l’amaro in bocca per una partita in cui il pareggio ci stava tutto. Queste sono partite in cui facendo risultato pieno il Napoli ha dato un segnale al campionato. La Lazio non ha continuità di risultati. Il Napoli invece con questo risultato si proietta in vetta al campionato”.

