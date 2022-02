Piacenza, il tecnico Scazzola: “Armini e Marino ci stanno dando un grande contributo”

Nel girone A di Serie C ieri il Piacenza ha battuto 1-0 il Südtirol, squadra fino a quel momento imbattuta e con un totale di sole 7 reti incassate in questa stagione. Intervenuto nel corso della trasmissione “ABC del calcio” in onda su OneTv, il tecnico Cristiano Scazzola ha commentato l’importante vittoria, parlando anche di due giocatori in prestito dalla Lazio: “Armini ha avuto un impatto positivo; nel girone d’andata ha giocato sempre, in questo girone di ritorno un po’ meno anche perché alla ripresa ha avuto un problema fisico. Sicuramente ci ha dato un grosso contributo e insieme a lui anche Marino sempre di proprietà della Lazio e sempre classe 2001, che ha giocato parecchio. Siamo una squadra che scende in campo sempre con 4-5 giovani dal 2000 al 2002; tra l’altro Nicolò è anche Nazionale Under 20, siamo contenti e ci potrà dare una grande mano da qui alla fine“.

