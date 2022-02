Torneo “Amici dei Bambini”, premio per Ciro Immobile: il ricavato andrà in beneficienza all’Ucraina

Milano – Giovedì 3 marzo alle ore 20:00 presso la Sala Orlando di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47 a Milano, in occasione della presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., assegnerà i premi 2021:

Amico dei Bambini…Un Esempio per loro

La serata sarà condotta da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, e Barbara D’Urso, nota showgirl e conduttrice televisiva. Verranno premiati nelle rispettive categorie, tra gli altri:

Danilo Iervolino (Presidente Unione Sportiva Salernitana 1919)

Federico Cherubini (Football Director Juventus Football Club Spa)

Frederic Massara (Direttore Sportivo AC Milan)

Walter Sabatini (Direttore Sportivo Unione Sportiva Salernitana 1919)

Alessio Dionisi (allenatore US Sassuolo)

Ivan Juric (allenatore Torino Football Club)

Ciro Immobile (calciatore SS Lazio)

Davide Calabria (giocatore AC Milan)

Matteo Pessina (giocatore Atalanta BC )

Paulo Dybala (giocatore Juventus Football Club Spa)

Luca Zanimacchia (giocatore US Cremonese)

Giancarlo Finardi (Coordinatore Attività Agonistica Settore Giovanile Atalanta BC)

Ignazio Abate (Allenatore Allievi Nazionali U16 AC Milan)

Alberto Brandi (Direttore Sport Mediaset)

Piero Chiambretti (giornalista)

Nel corso dell’evento sarà illustrato lo scopo benefico del torneo, il cui ricavato andrà alla campagna dell’Associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini: #BAMBINIxLAPACE. All’indomani della notizia dell’ingresso delle truppe russe nel territorio ucraino Ai.Bi. si è subito attivata per portare il proprio aiuto ai bambini e le famiglie dell’Ucraina, dove opera dal 1999. Oltre all’aiuto e l’assistenza all’orfanotrofio Volodarka, dove è attiva da anni con il progetto di Adozione a Distanza, Ai.Bi. sta partecipando all’allestimento di alcuni campi profughi (con reperimento di cibo, acqua, vestiti, coperte e beni di prima necessità, supporto psicologico, attività ludiche) sia in Ucraina sia nella confinante Moldavia, dove è altresì presente da oltre 16 anni.

Riservato alla categoria Esordienti 2009, il torneo si svolgerà dal 6 aprile al 5 giugno 2022 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 36 squadre professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano: AC Milan, FC Internazionale Milano, Hellas Verona FC e Torino FC.

