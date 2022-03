FORMELLO – Lazzari e Hysaj si prendono le fasce, davanti Felipe e Zaccagni verso la conferma

Fuori Marusic e Radu, dentro Lazzari e Hysaj. Questo rivela l’allenamento della vigilia del centro sportivo di Formello per la Lazio di Maurizio Sarri. Il montenegrino non ci sarà per squalifica, il rumeno è alle prese con una fascite plantare che gli ha impedito di allenarsi durante la settimane. I biancocelesti quindi si ritrovano senza i due terzini titolari contro il Venezia, a cui si aggiunge anche l’assenza dal campo di Patric. Per lo spagnolo non si dovrebbe trattare di nulla di preoccupante, domani sarà regolarmente nei convocati ma potrebbe partire dalla panchina lasciando quindi a Lazzari e Hysaj le corsie laterali. L’ex Spal è reduce dalla lesione muscolare che lo ha tenuto fuori tutto il mese, è tornato a lavorare con i compagni e nelle intenzioni del tecnico ci stava l’idea di lanciarlo a gara in corso ma cambieranno i piani. Mentre l’albanese è reduce da una serie di brutte prestazioni e domani sarà l’opportunità per risalire le gerarchie. Il resto della difesa invece non riserva sorprese con Luiz Felipe, occhio alla diffida, e Acerbi a protezione di Thomas Strakosha. In mezzo al campo nessuna novità con la conferma del trio impiegato ultimamente composto da Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Lucas Leiva. Davanti solito valzer con tre giocatori a disposizione per le due maglie ai fianchi dell’indiscutibile Ciro Immobile. Felipe Anderson e Zaccagni sembano essere le scelte di Sarri con Pedro come soluzione a gara in corso per andare a replicare quanto avvenuto a Cagliari. L’ex Hellas Verona e il brasiliano arrivano da un momento estremamente favorevole mentre lo spagnolo ha smaltito il problema al tendine tibiale e tornerà titolare nel derby.

