Lazio-Venezia, in campo nel nome di Pino Wilson. Il Presidente Lotito consegnerà una targa ai figli del Capitano Campione d’Italia

Domani sera allo Stadio Olimpico, in occasione della partita Lazio-Venezia, i biancocelesti scenderanno in campo indossando il lutto al braccio. Tutti tranne il Capitano Ciro Immobile che, in ricordo delle gesta della Lazio Campione d’Italia 1973-74, avrà la storica fascia rossa che in quegli anni portò sempre Pino Wilson.

Prima dell’incontro il Presidente della S.S. Lazio, accompagnato da Giorgio Sandri, papà di Gabriele, consegnerà una targa commemorativa ai figli del Campione recentemente scomparso.

