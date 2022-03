Lazio-Venezia, maglia per l’Ucraina

In occasione del riscaldamento prima del match tra Lazio e Venezia, i giocatori biancocelesti hanno indossato una maglia per la situazione dell’Ucraina. La società si era già dimostrata vicino alla causa nei giorni scorsi, nell’organizzare una raccolta di beni di prima necessità come medicinali, biancheria e cibo.

Questa la maglia indossata dai giocatori:

