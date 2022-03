Roma-Lazio, Venturin: “I tifosi pensano al derby appena viene sorteggiato il calendario. Il ricordo più bello? Sicuramente i quattro vinti in un anno”

Manca sempre meno al fischio d’inizio, ma l’attesa del derby si fa sentire. Domenica, alle ore 18:00, è in programma Roma-Lazio, una sfida che la città di Roma attende come nessun’altra. In vista del derby, la società biancoceleste ha deciso di ripercorrere i derby passati, proprio dai protagonisti che li hanno vissuti. Tra questi c’è anche Giorgio Venturin, ex centrocampista biancoceleste che ha vestito per quattro stagioni la maglia della Lazio. Queste le sue parole, in ottica Roma-Lazio, riportate dal sito ufficiale biancoceleste:

“Che derby erano quelli dei miei tempi? Il derby è il derby, ogni epoca ha i suoi protagonisti, attesi e non, e le sue storie. Parliamo di una gara capace di essere speciale in ogni tempo, è questa la sua caratteristica. Il ricordo più bello? Sicuramente i 4 derby vinti in un anno, evento mai accaduto prima e nemmeno dopo. Il mio primo anno in biancoceleste fu agrodolce, visto che perdemmo all’andata e vincemmo al ritorno, mentre nella stagione dei 4 su 4 si vedeva che avevamo qualcosa in più rispetto alla Roma”.

Infine, alla domanda su cosa rende speciale questa partita, Venturin ha risposto: “Il fatto di essere super sentita da tutti. I tifosi pensano al derby appena viene sorteggiato il calendario delle partite di Serie A, è la prima gara che cercano. La loro attesa riesce a trasportare tutto l’ambiente, compreso quello dei calciatori”.

