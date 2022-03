FORMELLO – La Lazio torna ad allenarsi orfana di dieci nazionali

Dopo la pesante sconfitta nel derby contro la Roma di ieri pomeriggio, ora per la Lazio, come per le altre squadre di Serie A, ci sarà la sosta, per gli importanti impegni della Nazionale in vista dei Mondiali di Qatar 2022. Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, mister Maurizio Sarri ha concesso ai suoi due giorni di riposo, per poi tornare a lavorare, al Centro Sportivo di Formello, nella giornata di mercoledì 23 marzo. Da quel giorno, con il gruppo a disposizione, i biancoceleste inizieranno a preparare il primo impegno post sosta, ovvero la sfida casalinga contro il Sassuolo, valida per la 31° giornata di Serie A.

