Macedonia del Nord, Elmas: “Conosco tattiche e giocatori dell’Italia, posso aiutare l’allenatore anche fuori dal campo”

L’Italia si appresta ad affrontare la Macedonia del Nord nel prossimo incontro valido per la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022. Gli azzurri scenderanno in campo domani, alle ore 20;45 presso lo Stadio Renzo Barbera. In merito alla sfida tra le due Nazionali, il giocatore in forza al Napoli Elmas, ha parlato ai microfoni ufficiali della Uefa, nonostante non potrà essere della partita.

Queste le sue parole:

“Posso dare una mano perché conosco sia le loro tattiche che i loro giocatori. Conosco quasi tutti, molti di loro giocano al Napoli come Lorenzo Insigne. Posso aiutare l’allenatore in molti modi, spiace non poterlo fare in campo. Mondiale? Sarebbe la cosa più grande mai successa alla Macedonia”.

