Un anno senza Guero: Oggi la messa in suo ricordo

Commozione e abbracci nella messa in ricordo di Daniel Guerini, il ragazzo della primavera biancoceleste scomparso un anno fa. In suo ricordo è arrivata tutta la sua ex squadra, la primavera che oggi ha ricordato il numero 10 con un lungo striscione con scritto: “24-03-2021 – 24-03-2022, E’ eterno ciò che resta vivo oltre il tempo… Guero per sempre il nostro vanto!

