Buon compleanno Poborsky: l’uomo del 5 maggio compie 50 anni

Oggi Karel Poborsky compie 50 anni. L’esterno ceco è stato alla Lazio una stagione e mezzo, dal gennaio 2001 a fine campionato 2002, ma quanto basta per essere ricordato come “l’uomo del 5 maggio”. Il 5 maggio 2002, infatti, la Lazio affrontava l’Inter, che in caso di vittoria avrebbe vinto lo Scudetto a discapito della Juventus. Vittoria che non arrivò, in quanto i biancocelesti si imposero per 4-2 grazie, appunto, alla doppietta di Poborsky e alle reti di Inzaghi e Simeone. Nel complesso con la Lazio ha collezionato 46 presenze e siglato 5 gol.

