Qatar 2022, l’Iran rischia l’esclusione dal Mondiale. Chi verrebbe ripescato?

L’Iran rischia l’esclusione dal Mondiale in Qatar: il motivo sarebbe il divieto di ingresso alle circa duemila donne in possesso del biglietto, per assistere allo spareggio Iran-Libano. Mossa in totale contrapposizione rispetto alle volontà della FIFA, che nel 2019 aveva richiesto l’eliminazione di questo genere di divieti. Così si è espresso su Twitter il presidente della Federcalcio iraniana Mehrdad Seradschi: “Stiamo ascoltando notizie preoccupanti dalla Fifa e dalla Confederazione calcistica asiatica“.

Nel caso dell’esclusione della nazionale iraniana da Qatar 2022, la FIFA sceglierebbe autonomamente la squadra da ripescare, come stabilito dall’articolo 6 del regolamento: la decisione avverrebbe a sua esclusiva discrezione. Lo riporta corrieredellosport.it.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: