Lazio-Sassuolo, è sfida tra i migliori trii d’attacco per numero di gol in Serie A: il confronto

Sosta per le Nazionali archiviata. Tra delusi e felici per i risultati dei Play-Off di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022, è tempo di campionato, con il rush finale che prenderà il via domani. Mancano otto giornate al termine della Serie A, con le varie squadre impegnate nelle diverse lotte tra Scudetto, Europa e salvezza. La Lazio, reduce dalla brutta sconfitta nel derby nell’ultimo turno, ha l’obiettivo di rialzarsi subito e cercare di fare più punti possibili in questo finale di stagione, per centrare un posto in Europa. Corsa all’Europa a cui il Sassuolo non vuole rinunciare: i neroverdi, prossimi avversari dei biancocelesti, distano solamente quattro punti dalla Fiorentina ottava e sei proprio dalla squadra di Sarri. Vista la possibilità di qualificazione ad una competizione europea anche con l’ottavo posto, Dionisi ed i suoi vogliono restare più attaccati possibile al treno delle pretendenti. Domani pomeriggio, allo Stadio Olimpico di Roma, è in programma Lazio-Sassuolo, crocevia importante per gli obiettivi di entrambe le squadre.

Embed from Getty Images

La sfida tra biancocelesti e neroverdi sarà anche il match tra due dei migliori attacchi della Serie A. In questa particolare graduatoria, Lazio e Sassuolo si trovano rispettivamente al secondo e quarto posto, con soli tre gol di differenza. I ragazzi di Sarri, con 58 reti messe a segno, sono il secondo miglior attacco del campionato dietro solamente all’Inter che ne ha siglati 62, mentre la squadra di Dionisi, con 55, è ad un solo gol dal podio, chiuso dal Milan con 56 marcature. Il reparto offensivo delle due però, andando nello specifico, primeggia anche in un’altra speciale classifica: Lazio e Sassuolo sono le due squadre ad avere i migliori trii d’attacco per numero di gol in Serie A.

Nel campionato italiano, nessun trio, in termini di gol, ha fatto meglio della Lazio. Il trio biancoceleste formato da Ciro Immobile, Sergej Milinković-Savić e Pedro ha siglato ben 37 reti fino ad ora. Ad averne fatti di più tra i tre è il bomber numero 17, attuale capocannoniere della Serie A insieme a Vlahovic, con 21 reti in 25 presenze, una media quasi di un gol a partita. Gli altri 16 sono suddivisi perfettamente a metà (8) tra il Sergente e Pedrito, entrambi con 29 presenze.

Embed from Getty Images

Alle spalle del trio biancoceleste, con un solo gol in meno siglato, c’è proprio il trio del Sassuolo: Domenico Berardi, Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori sono a quota 36 reti. 14 di queste, in 27 presenze, hanno la firma di Berardi, Campione d’Europa insieme ad Immobile e che ha la Lazio come sua seconda “vittima” preferita dopo il Milan. A seguire c’è Scamacca con 13 e Raspadori con 9, entrambi collezionati in 28 presenze.

Il match d’andata fu deciso proprio dalla coppia neroverde Berardi-Raspadori. Domani, nella gara di ritorno, la Lazio vorrà “vendicarsi”, in una partita che si prospetta ricca di gol ed emozioni tra i migliori reparti offensivi della Serie A, pronti a colpire a suon di gol.

Embed from Getty Images

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: