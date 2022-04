Lazio-Sassuolo, Dionisi nel pre partita: “Vorrei una super squadra oggi. Raspadori? L’ho sentito dopo la Nazionale, oggi pensa solo alla Lazio”

A pochi minuti dal fischio di inizio, è intervenuto il tecnico del Sassuolo Dionisi ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Vorrei avere una super squadra oggi, voglio la prestazione che si fa da squadra quando si difende e quando si attacca. Berardi e Maxime Lopez out? Stanno giocando bene, ma ci saranno Henrique e Defrel che hanno così una possibilità per dimostrare. Non è un problema per noi. Raspadori? L’avevo sentito dopo la partita della Nazionale, nel calcio bisogna sempre dimostrare, ma oggi lui penserà solamente alla Lazio.”

