Calciomercato, Romagnoli-Lazio manca l’intesa sui dettagli: la situazione

Come riporta Calciomercato.com, le basi per il ritorno nella Capitale di Alessio Romagnoli, difensore e Capitano del Milan, questa volta sponda Lazio, sono state poste. Mancherebbero solamente i dettagli, cosa non da poco: sembrerebbe proprio che quest’ultimi stiano frenando la chiusura dell’affare che porterebbe il centrale classe 1995 nella squadra per cui fa il tifo. Il principio d’intesa con il club biancoceleste è stato trovato dal punto di vista salariale, rimangono però le commissioni da garantire al suo entourage, a lui come bonus alla firma, su cui le due parti sono ancora lontane.

