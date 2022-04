La Repubblica | Sarri innamorato, segnale a Lotito: “Un club speciale”

Il futuro di Sarri si decide adesso, tra rinnovo e mercato. Questa stagione è stata di transizione, la prossima dovrà essere di costruzione e crescita. Per questo motivo il tecnico vorrebbe trattenere Milinkovic, che contro il Sassuolo ha di nuovo dimostrato di essere l’elemento più prezioso della rosa, che può fare la differenza in qualsiasi momento. Sarà molto complicato non farlo partire e altrettanto complicato sarebbe trovare un sostituto all’altezza. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e si può far leva su questo per incassare e quindi sbloccare le operazioni in entrata. Mercoledì ci sarà l’incontro tra tecnico e dirigenza e sarà presente anche Tare, con cui non scorre buon sangue: gli ultimi due acquisti, Kamenovic e Cabral, non sono stati praticamente mai utilizzati e questo la dice lunga. Il tecnico vuole restare, ma ora la palla passa a Lotito. Lo riporta Leggo.

