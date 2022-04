Calciomercato, Schira: “La Lazio non riscatterà Cabral”

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su twitter, la Lazio non ha intenzione di riscattare Jovane Cabral. L’attaccante era stato ingaggiato a titolo temporaneo con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona, ma non ha trovato spazio a Roma, tanto che Sarri lo ha impiegato solo per 72 minuti.

#Lazio have decided not to trigger the option to buy for Jovane #Cabral, who will return to #Sporting at the end of the season. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 6, 2022