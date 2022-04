Genoa-Lazio, i precedenti: bilancio a favore dei liguri, ma nelle ultime stagioni il trend è cambiato

Domenica il lunch match si giocherà al Ferraris e si incontreranno Genoa e Lazio. L’andata in questa stagione è finita a favore della Lazio, che si è imposta per 3-1 grazie ai gol di Pedro, Acerbi e Zaccagni, a cui si è aggiunto sul finale Melegoni per i rossoblù. In genere a Roma hanno avuto quasi sempre la meglio i biancocelesti, a Genova invece i risultati sono sempre stati più variegati. Anzi, dal 2010 al 2017 la Lazio non ha mai vinto contro i rossoblù in trasferta, collezionando 3 pareggi e 4 sconfitte. Fortunatamente il trend è cambiato nella stagione 2017/18, con la Lazio che si è imposta per 2-3 grazie alla doppietta di Immobile e il gol di Bastos, che hanno risposto alla doppietta di Pellegri. Nella stagione seguente, i biancocelesti sono caduti di nuovo: è arrivata, infatti, la sconfitta per 2-1, con i gol di Sanabria e Criscito all’ultimo che hanno rimontato il vantaggio di Badelj. Nel campionato 2019/2020 la Lazio è tornata alla vittoria al Ferraris con i gol di Marusic, Immobile e Cataldi, mentre per il Genoa sono andati in rete Cassata e Criscito, terminando così la partita sul 2-3. Il match a Genova della scorsa stagione, invece, è terminato in parità: a siglare le reti sono stati Immobile e Destro, chiudendo il risultato sull’1-1.

Nel complesso, in Serie A Genoa e Lazio si sono affrontate al Ferraris per ben 51 volte: il bilancio è totalmente a favore del Genoa, che ha portato a casa la vittoria per ben 29 volte, siglando nel complesso 100 gol; i pareggi e le vittorie biancocelesti, invece, si fermano entrambi a 11, con la Lazio che ha gonfiato la rete per “sole” 69 volte.

