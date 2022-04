Lazio, 10 anni fa ci lasciava il giovane laziale Mirko Fersini- FOTO

Ci lasciava il 12 aprile del 2012 il giovane biancoceleste Mirko Fersini. Il difensore degli Allievi Nazionali della Lazio fu vittima di un incidente stradale che gli costò la vita, mentre si trovava a Fiumicino e si stava recando a tagliarsi i capelli prima di partire con la squadra per Rieti, per partecipare al Memorial Manlio Scopigno. Perse il controllo del suo motorino e le sue condizioni apparirono da subito gravissime. Ci lasciava 10 anni Mirko, ma solo solo fisicamente perché il suo ricordo è sempre vivo nei suoi compagni e in tutto il popolo laziale. Per l’occasione, il club biancoceleste ha condiviso un post su Instagram.

