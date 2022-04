Lazio-Torino, nel 2014 la vittoria casalinga contro i granata: il ricordo della Società biancoceleste – VIDEO

Mancano ormai pochi giorni alla prossima sfida di Serie A, che vedrà la Lazio affrontare in casa il Torino sabato alle ore 20:45. Un incontro importante per entrambe le formazioni, soprattutto per gli uomini di Sarri che puntano l’Europa. In occasione di questo appuntamento, la Lazio ha voluto ricordare la vittoria maturata nel 2014 contro i granata: grazie ai gol di Lucas Biglia e Miroslav Klose, i biancocelesti raggiunsero in quell’occasione il successo per 2-1.

Di seguito il video postato dalla Lazio sui propri canali social ufficiali:

Visualizza questo post su Instagram

