Lazio-Torino, out Patric per problemi al quadricipite

Tornano i problemi in difesa per la Lazio. Al 40′ del primo tempo, si è fermato Patric, prontamente sostituito da Luiz Felipe: lo spagnolo ha accusato un problema al quadricipite. La coppia di centrali per il secondo tempo tornerà ad essere, quindi, Acerbi-Luiz Felipe.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: