Con il gol al 92esimo, Ciro Immobile ha raggiunto l’ennesimo record piazzandosi al primo posto di una classifica speciale

In Lazio-Torino Ciro Immobile ha raggiunto l’ennesimo record. Oltre ad aver siglato il 25esimo gol in stagione per la terza volta, come specificato da Giuseppe Pastore su twitter, con quella rete ha raggiunto Di Vaio e Pippo Inzaghi in una speciale classifica: con 14 gol a testa, si trovano, infatti, al primo posto della classifica all-time dei marcatori dal 90′ in poi.

In #LazioTorino Ciro #Immobile aggancia Di Vaio e Pippo Inzaghi al PRIMO posto della classifica all-time dei marcatori dal 90′ in avanti: 14 gol per tutti e tre. — Giuseppe Pastore (@gippu1) April 16, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: