Calciomercato Lazio, si valuta Milik come vice-Immobile: la situazione

La lotta scudetto entra nel vivo, con la prossima giornata di Serie A che metterà in scena due sfide sull’asse Roma-Milano: da una parte Lazio-Milan, dall’altra Inter-Roma. In merito alle due sfide si è espresso Mario Sconcerti, che ne ha parlato a Maracanà, su TMW Radio:

Inter-Roma e Lazio-Milan nel weekend, chi corre più rischi?

“La Roma è in forma, ed è una squadra che segna con facilità. La Lazio può battere tutte, ma poi alla fine ha sempre qualche difficoltà in più. Sono partite molto spigolose per Inter e Milan, forse le ultime vere rimaste nei loro calendari. Può succedere qualsiasi cosa. Dopo questo turno, l’Inter ha 4 partite abbordabili. Il Milan però queste partite raramente le sbaglia“.

Lazio che ha anche l’ambiente contro per il caro biglietti:

“Se dovesse andare in porto solo una parte dello sciopero e lo stadio pieno non c’è, sarà un vantaggio per il Milan“.

