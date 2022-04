FORMELLO – Si continua a lavorare tra le tante assenze: differenziato per Pedro e Patric

Dopo la seduta di allenamento ieri, i biancocelesti sono tornati in campo a Formello questo pomeriggio. Tante le assenze ancora in casa Lazio, che si avvia verso la gara casalinga contro il Milan: Strakosha, Adamonis, Marusic, Patric, Radu, Milinkovic, Cataldi, Pedro, Raul Moro e Luiz Felipe, con l’italo-brasiliano che ha svolto lavoro differenziato. Con tutti gli assenti odierni, sono stati aggregati dalla primavera Furlanetto, Moretti e Bertini, oltre che due portieri under: dovrebbe trattarsi solo di influenza per molti. Da capire chi tornerà nei prossimi giorni, per comprendere come la Lazio arriverà alla sfida di domenica sera.

