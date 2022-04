Gli Ultras Lazio sulla protesta: “Nessuno obbliga la gente a non entrare: sono falsità dei giornali” – FOTO

Uno dei temi della gara tra Lazio e Milan di domenica sera continua ad essere la protesta degli Ultras Lazio in merito alla situazione biglietti di questa stagione. Dopo alcune ‘informazioni’ emerse durante la giornata, gli Ultras Lazio ci hanno tenuto a ribadire la bontà dell’iniziativa:

“Quella di domenica è una protesta pacifica, è la protesta di tutti i Laziali che ci sono sempre stati e che si sentono presi in giro. Nessuno obbliga la gente a non entrare, a differenza delle falsità riportate da alcuni giornali. Nessuno! Sta alla coscienza di ognuno fare la propria scelta. Come sempre ai Laziali ci pensano i Laziali! Ci vediamo a Ponte Milvio alle 15 e poi tutti insieme sotto la Curva Nord per sostenere la nostra Lazio“.

