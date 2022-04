LIVE | LAZIO-MILAN 1-0 (4′ Immobile)

Nel pre partita di Lazio–Milan, il giocatore biancoceleste Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Qualora dovessimo vincere, i risultati delle concorrenti maturati oggi potrebbero aiutarci in classifica. In ogni caso, dobbiamo pensare solamente a noi stessi e alla nostra partita. Nella due sfide stagionali contro il Milan abbiamo avuto delle difficoltà, oggi potremo riscattare quelle sconfitte. Il Milan sta lottando per lo Scudetto, servirà tanto cuore e la giusta cattiveria agonistica per battere i rossoneri”.

Successivamente il terzino biancoceleste è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Questa partita vale l’Europa per noi, vincendo oggi prendiamo una bella strada. Sarà più difficile giocare senza tifosi alle spalle, però sappiamo che lì dietro alla curva ci daranno un bel sostegno”.

È intervenuto ai microfoni di DAZN anche il ds della Lazio Igli Tare, queste le sue parole nel pre partita: “Abbiamo fatto un inizio che ha condizionato il nostro cammino, perché dalla decima settimana di campionato a ora siamo 4° in classifica per punti fatti. Nei primi due mesi ci siamo conosciuti, perché abbiamo fatto un cambiamento di modulo, di giocatori e questo ci è costato un po’. Penso che nel girone di ritorno la squadra ci si è trovata.

L’obiettivo per noi è l’Europa e ci teniamo, il livello di questa squadra è ottimo perciò una partita alla volta, saranno cinque finali, oggi è la prima e bisogna vincerla”.

