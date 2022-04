Calcio femminile, in Italia via libera al professionismo. Gravina: “E’ una giornata importante”

Il Consiglio Federale della Figc ha completato in data odierna le modifiche normative relative al passaggio al professionismo per ciò che concerne la Serie A femminile. Il tutto avverrà a partire dalla prossima stagione, e in merito il presidente Gravina si è espresso così: “Il processo per il calcio femminile è definitivo, finalmente ci sono le norme che disciplinano l’attività e l’esercizio del professionismo del calcio femminile, è una giornata importante, dal 1° luglio inizia il percorso. Oggi siamo la prima federazione in Italia ad avviare ed attuare questo importante percorso“.

