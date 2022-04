Lotito: “I tifosi che protestano se la cantano e se la suonano”. E su Acerbi e Sarri…

“Lo sciopero dei tifosi in Lazio-Milan? Bisogna chiedere alla curva se la partita è andata bene, se non vengono allo stadio con chi li fanno gli scontri…se la cantano e se la suonano, prendono a pretesto qualunque cosa come i 40 euro per la partita”. Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito. Le dichiarazioni sono riportate da LaPresse. “Andate a vedere quanto li mettono le altre squadre – ha aggiunto – La mia non era una battuta ma una constatazione di fatto”. Poi ha parlato anche di Acerbi e della situazione legata al futuro di Sarri: “La vicenda Acerbi? Si è chiarito che se uno è sotto pressione ha reazioni particolari. Futuro Sarri? E’ ancora prematuro, fermo restando che io ho una grande considerazione nei suoi confronti. E’ un uomo di grandi qualità e lavora 24 ore su 24 per il campo. Non si discute” ha concluso il patron biancoceleste parlando anche del professionismo femminile e dicendo: “C’è stato solo un malinteso“.

