Sarà il terzo Spezia-Lazio della storia: due i precedenti, di cui solo uno in Liguria

Domani sera si giocherà l’anticipo tra Spezia e Lazio, valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Non è un periodo roseo per le due squadre: la Lazio non vince dalla partita contro il Genoa, quindi dal 10 aprile, e ha bisogno dei tre punti per cancellare la beffa contro il Milan e rimettersi in corsa per l’Europa, anche approfittando dei risultati di Atalanta e Fiorentina nella giornata di recupero; lo Spezia dal canto suo è già salvo, ma non vince comunque dallo scorso 2 aprile contro il Venezia. Sarà il terzo Spezia-Lazio della storia: le due squadre si sono incontrate veramente pochissime volte, di cui solo una in Liguria.

1941- QUARTI DI COPPA ITALIA

Correva l’anno 1941 e le due compagini stavano giocando i quarti di finale di Coppa Italia per poter proseguire il torneo. Ebbe la meglio la Lazio, che si impose per 2-5: per i biancocelesti andarono in gol Romagnoli con una doppietta, Vettraino, Pisa e Gualtieri sul finale; per gli spezzini, invece, siglò una doppietta Costanzo, che però non bastò a superare i biancocelesti che quindi staccarono il pass per la semifinale. La loro corsa al titolo però terminò proprio in occasione di quella semifinale, in cui persero contro il Venezia.

2020/21 – SERIE A

Il 5 dicembre 2020 si giocava l’altro precedente tra Spezia e Lazio, che però si è tenuto al Manuzzi di Cesena a causa di alcuni lavori di adeguamento dell’impianto ligure. Anche in questo caso, la vittoria è stata dei biancocelesti che grazie ai soliti Ciro Immobile e Sergej Milinkovic Savic hanno chiuso la partita nel primo tempo; a nulla è valso il gol di Nzola nella ripresa, il match è infatti finito 1-2. Fu comunque una partita difficile, basta guardare le statistiche: la Lazio ha vinto tirando solo 4 volte (di cui 2 in porta) contro le 15 dello Spezia, zero calci d’angolo per i biancocelesti contro i 7 degli spezzini e, nonostante la sconfitta, i padroni di casa hanno dominato la gara con il 66% di possesso palla contro il 34 degli ospiti.

