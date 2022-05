CHAMPIONS LEAGUE | Il Liverpool conquista la finale

Due nomi in casa Milan: Renato Sanches e Milinkovic Savic.

Come riportato da MilanNews.it, si registrano dei sondaggi esplorativi sul centrocampista biancoceleste. Lotito chiede almeno 60 milioni, e il profilo del serbo sarebbe valutabile solo nel caso in cui i rossoneri vincano lo scudetto e Investcorp metta a disposizione un budget alto per il mercato estivo.

Al momento non ci sono trattative in corso.

