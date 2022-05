Serie A, il Cagliari ufficializza il suo nuovo allenatore

ROMA – Chiuso il discorso Champions, in campionato continua la corsa per i posti che garantiscono l’accesso diretto all’Europa League. Al momento Roma e Lazio condividono la quinta posizione a quota 59 punti, ma per i betting analyst di Snai i giallorossi sono favoriti, a quota a 2, seguiti dai biancocelesti di Maurizio Sarri a 3. Costrette ad inseguire, invece, l’Atalanta, settima assieme alla Fiorentina a tre lunghezze dalle due romane, per cui – riporta Agipronews – il quinto posto vale 4 volte la posta, mentre la Viola, reduce da tre sconfitte, vede la qualificazione in Europa League a 5,50

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: