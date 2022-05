Lazio-Sampdoria, le probabili formazioni

Questa sera all’Olimpico si terrà la sfida tra Lazio e Sampdoria, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Mancano solo tre gare alla fine della stagione e la Lazio deve ancora lottare per assicurarsi un posto in Europa League. Entrambe le squadre vengono da risultati positivi, i blucerchiati dalla vittoria nel derby e i biancocelesti dalla rocambolesca vittoria contro lo Spezia.

I PRECEDENTI

In totale Samp e Lazio si sono incrociate 119 volte in Serie A, con i biancocelesti che hanno ottenuto la vittoria in 55 occasioni; 28 sono state le vittorie dei liguri e 36 i pareggi. All’Olimpico i precedenti sono ben 60 e anche in questo caso la Lazio è avanti nelle vittorie conquistate: 35 per i padroni di casa, 16 pareggi e solo 9 per gli ospiti. L’ultima vittoria della Samp all’Olimpico risale ad esattamente 17 anni fa, il 23 gennaio 2005: i blucerchiati si imposero sulla Lazio per 2-1 grazie ai gol di Kutuzov e Flachi che in meno di 5 minuti dall’inizio della gara chiusero i conti; a nulla è valso il gol di Rocchi nel secondo tempo. L’ultimo scontro tra le due squadre all’Olimpico risale a febbraio 2021, dove la Lazio vinse per 1-0 grazie alla rete di Luis Alberto.

LE BEFFE NEL RECUPERO

Restringendo il campo agli ultimi dieci anni, la Samp è riuscita a portare punti a casa solo in due occasioni, nel 2015/16 e nel 2018/19. In entrambi i casi ha acciuffato il punto in pieno recupero: nel 2015 terminò 1-1 e Zukanovic rispose al 93’ al gol di Matri arrivato al 78’; nella seconda occasione il pareggio ebbe del clamoroso perché, dopo che Immobile al 96′ portò in vantaggio la Lazio, arrivò la beffa al 99’ con il gol di tacco di Saponara, chiudendo quindi la partita sul 2-2 (Quagliarella 21′, Acerbi 79′, Immobile 96′, Saponara 99′).

7 MAGGIO 2017

Il caso vuole che esattamente cinque anni fa, il 7 maggio 2017, si giocava sempre Lazio-Sampdoria. Quel match fu storico perché finì con 10 gol in tutto: 7 per la Lazio e 3 per la Samp. Per i biancocelesti andarono in rete Keita (2′), Immobile (19′, 70′), Hoedt (36′), Felipe Anderson (38′), De Vrij (45′) e Lulic (65′); per i blucerchiati Linetty (32′) e Quagliarella (72′, 90′).

LA COPPA ITALIA

Lazio-Sampdoria è anche la Coppa Italia del 2009. Il 13 maggio, infatti, si giocava la finale tra le due squadre. vinta poi dalla Lazio. I tempi regolamentari finirono 1-1 (Zarate 4′, Pazzini 31′), poi si andò ai supplementari e infine ai rigori: dopo quelli segnati da Ledesma, Rozehnal, Kolarov, Zarate, Lichtsteiner e l’errore di Rocchi al secondo tiro, Dabo siglò il rigore vincente che permise ai biancocelesti di alzare la loro quinta Coppa Italia.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: