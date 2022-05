Lazio-Sampdoria, Luis Alberto nel pre partita: “Serve una gara importante, vogliamo arrivare davanti alla Roma. Pubblico? Lo dobbiamo ringraziare”

A poco più di un’ora dal fischio d’inizio tra Lazio e Sampdoria, Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel.

Ecco le sue parole:

“Tutte le gare sono difficili, oggi c’e la Samp, dobbiamo pensare piu a noi che agli altri, e a fare una partita importante con determinazione. L’abbiamo preparata con tensione come tutte le gare. Il pubblico ha fatto sempre la sua parte, è il dodicesimo uomo: lo dobbiamo ringraziare”

Lo spagnolo è poi intervenuto ai microfoni di DAZN:

“Gara di assist tra me e Milinkovic? Mai avuta, spero che ne faremo 5 insieme oggi o che segneremo. Per noi lottare per l’Europa con la Roma è uno stimolo in più, sappiamo quanto è importante per la città. L’unica cosa che conta è arrivare avanti a loro.”

In ultime, queste le sue dichiarazioni rilasciate a Sky Sport:

“Oggi 3 punti determinanti per arrivare in Europa League, pensiamo partita per partita per arrivare all’obbiettivo Europeo. Per farlo ci servono punti.”

