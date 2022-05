MOVIOLA | Lazio-Sampdoria: Massa inverte i falli e non ammonisce Sabiri dopo il brutto fallo su Lazzarri

L’arbitro di Lazio-Sampdoria, Davide Massa, è in confusione nel primo tempo, nel quale inverte almeno due calci di punizione fischiandoli ai blucerchiati invece che ai biancocelesti. Al 42′ brutto fallo di Sabiri su Lazzari, colpito su uno stinco da una tacchettata. Clamorosamente l’arbitro Davide Massa fischia un calcio di punizione per la Sampdoria, scelta incomprensibile. Al 59′ invece c’è fallo su Zaccagni, quando un difensore della Sampdoria lo prende letteralmente a calci al limite del fallo laterale, mentre l’attaccante è a terra sul pallone.

Al 78′ arriva finalmente la prima ammonizione per la Sampdoria per un brutto fallo di Vieira su Zaccagni: scivolata del centrocampista che però interviene in ritardo e prende la gamba dell’ala sinistra laziale che si era nel frattempo allungato il pallone in corsa.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: