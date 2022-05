Buon compleanno Lotito! Il Presidente della Lazio compie 65 anni

Un gol spettacolare quello di Luis Alberto con la Samp. Non è di certo il primo e non sarà l’ultimo, di gol-spettacolo del Mago se ne ricordano diversi, come quello contro la Spal nel 2018. La sua magia non è stata celebrata solo da laziali: si è unita anche la Lega di Serie A, mettendo come sottofondo al video della giocata la colonna sonora di Harry Potter. Sarri sembra sia riuscito a fondere il genio del Dr Jekyll e la sregolatezza di Mister Hyde e ha imparato a sorvolare su alcune reazioni dello spagnolo. Luis Alberto e Milinkovic stanno facendo le fortune dell’allenatore: il Mago è salito a quota 5 reti e 10 assist, il serbo sta a 10 gol e 11 assist. Il mister si è rassegnato all’idea di perdere Sergej, ma ancora non sa cosa ne sarà di Luis. I dubbi sul suo futuro saranno dissipati solo in estate, la Lazio dovrà pur ripartire da qualcuno. E’ vero, però, che la società valuterà ogni offerta. Per quanto a volte ricada in atteggiamenti discutibili, comunque Luis Alberto continua a crescere come leader: infatti sabato, dopo l’intervallo, la squadra si è riunita in cerchio e, subito dopo Capitan Ciro, è stato lo spagnolo a parlare per dare la carica.

