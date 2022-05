Il 12 maggio esce in edicola il nuovo numero di Lazialità: dedicato alle imprese di Chinaglia, di Pino Wilson e di quella meravigliosa banda capitanata da Maestrelli

Giovedì 12 maggio è in edicola. Questo volume nasce dal rapporto coltivato negli anni con Marco Geppetti, figlio del grande Marcello, storico fotografo della Dolce Vita, che con il suo obiettivo ha seguito sempre Giorgio Chinaglia e le straordinarie gesta della Lazio di quell’epoca.

Lo scopo principale era infatti quello di dedicare a Long John, a dieci anni dalla sua scomparsa, un’opera che lo esaltasse attraverso gli scatti più belli, alcuni dei quali assolutamente inediti, firmati proprio Marcello Geppetti.

Durante le prime fasi di lavoro, purtroppo, l’improvvisa perdita di Pino Wilson ci ha colti alla sprovvista, lasciando in tutti noi un immenso dolore.

Ho quindi deciso di ridisegnare il progetto iniziale, aggiungendo alle imprese di Giorgio anche quelle di Pino e di quella meravigliosa banda capitanata da Tommaso Maestrelli, che in un primo piano quasi hollywoodiano domina la nostra copertina.

In queste pagine troverete delle bellissime lettere firmate da tutti i protagonisti e dai figli degli eroi volati in cielo della Lazio più bella della nostra vita.

Augurandovi buona lettura, spero che questa edizione di Lazialità possa restare per sempre nella biblioteca di ogni tifoso.

Come può non esserci un film dedicato a quello Scudetto leggendario? Chissà che prossimamente non arrivino delle piacevoli sorprese…

Mentre scrivo queste righe, l’assessore di Roma Capitale Alessandro Onorato, grazie al suo impegno, ha ottenuto dalla giunta l’intitolazione di una strada della città a Umberto Lenzini. Mi sono battuto personalmente affinché il nostro amato e troppo spesso dimenticato presidente avesse questo meritato riconoscimento. Oggi non posso che esserne felice.