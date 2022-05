La crescita di Manuel Lazzari: “Come diventare un terzino” – VIDEO

Nel corso del primo tempo del match tra Juventus e Inter, valida per la finale della Coppa Italia e che al momento è decisa da Niccolo Barella è uscito per infortunio Danilo. Il terzino dei bianconeri si è fatto male intorno al 35esimo minuto ed è stato costretto ad uscire. Al suo posto è entrato Morata. Un nuovo infortunio per Allegri dunque che potrebbe perdere il suo difensore anche per il match di lunedì sera contro la Lazio.

