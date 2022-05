Calciomercato Lazio, Parisi apprezzato da Sarri: occhio al Napoli

Il prossimo, sarà un mercato fondamentale per la Lazio che per forza di cose dovrà rinforzare la rosa da affidare a Maurizio Sarri per tornare competitiva anche il prossimo anno. Tra i nomi fatti dal tecnico per rinforzare la squadra c’è anche quello di Fabio Parisi, terzino in forza ad Empoli e che farebbe al caso della Lazio. In passato c’è stato qualche contatto, ma come raccontato da Tuttosport, al momento il Napoli di De Laurentiis si è inserito con forza nella trattativa, tanto da aver avviato già i contatti con il presidente Corsi. Insomma se Lotito vuole regalare a Sarri il primo colpo, dovrà accelerare.

