Coppa Italia, Lady Caicedo pubblica una foto del Panterone che contempla la Curva Nord: “A casa nostra”

E’ uno di quei giocatori che non ha mai nascosto il suo legame con l’ambiente Lazio, seppur la sua esperienza nella Capitale è durata giusto qualche mese: intervenuto ai microfoni di UolEsport, l’ex laziale Romulo racconta i ricordi in biancoceleste: “Ho vinto la Coppa Italia sia con la Juventus che coni capitolini: con i bianconeri ero al massimo della mia carriera ed è stato un titolo che mi ha dato successo, non posso dimenticarlo. Con i biancocelesti, quattro anni dopo è stato un altro traguardo notevole. La Lazio in Italia è come il Cruzeiro in Brasile, a loro piace vincere le Coppe; così quando abbiamo battuto il Milan in semifinale sapevamo che la maglia avrebbe pesato in finale. E la finale è pura emozione, mista ad adrenalina. È uno spettacolo a sé stante, soprattutto se giocata nel famoso Stadio Olimpico di Roma“.

