Juventus-Lazio, ecco chi dirigerà la gara

La Lazio il prossimo anno dovrà fare i conti con più reparti da sistemare, iniziando dalla difesa. Tra rinnovi che non arrivano e giocatori che non hanno convinto, a breve ci sarà una sorta di rivoluzione. Sul fronte difensivo, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, piace Becir Omeragic: il 20enne dello Zurigo può giocare sia centrale che terzino. Ha già attirato su di sé molto interesse in Europa. Al momento si sta riprendendo da un problema al menisco e questo preoccupa visto che non è il primo incidente che lo ha colpito in carriera (a 16 anni si è rotto il perone). Ha un fisico imponente, buona tecnica, un carattere piuttosto calmo e sembra già maturo. Per prenderlo serviranno 8-10 milioni, è il giocatore più promettente del suo campionato.

