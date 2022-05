La Juventus lancia la prima offerta per Milinkovic

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, la Juventus avrebbe recapitato una prima offerta di 45-50 milioni per Milinkovic alla Lazio, dalla quale ha ricevuto un “no” secco. Se i bianconeri riuscissero però ad arrivare a qualcosa in più di 70 milioni allora la trattativa per il serbo potrebbe entrare nel vivo, anche se sarà difficile strappare il centrocampista ai biancocelesti.

