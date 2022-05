Fiorentina, Italiano: “Vogliamo 6 punti per l’Europa”

La Fiorentina quest’anno è in piena corsa per le posizioni utili in chiave Europa League, insieme a Lazio, Atalanta e Roma. I viola, reduci dal successo nello contro diretto contro i romanisti, ora hanno la sfida in programma lunedì in casa della Sampdoria da preparare. Il tecnico Vincendo Italiano, intervenuto in conferenza stampa ha ribadito l’obiettivo: “In queste ultime due partite dobbiamo sbagliare il meno possibile, vogliamo finire in bellezza. Dobbiamo mettere in campo le nostre qualità e portare a casa 6 punti nelle restanti sfide, per avere almeno la coscienza pulita e non lasciare spazio ai rimpianti“.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: