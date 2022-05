FORMELLO – Differenziato per Immobile. Dubbi in mediana e in avanti per Sarri

Mancano poco più di due giorni a Juventus–Lazio, con i biancocelesti che sono tornati a lavorare a Formello nel pomeriggio. La novità di giornata riguarda la presenza di Ciro Immobile, che ha svolto lavoro differenziato: corsetta con gli scarpini per il capitano biancoceleste, che non ha preso parte alle prove tattiche. La seduta è iniziata con una fase incentrata sul torello, seguita da un lavoro sull’attivazione atletica e sulla rapidità. Successivamente è stata la volta delle prove tattiche, dove Cabral da una parte e Felipe Anderson dall’altra si sono mossi al centro dell’attacco dei due 4-3-3 provati. Verso la gara dell’Allianz Stadium, pochi i dubbi in difesa per Maurizio Sarri: si va verso la conferma di Lazzari, Patric, Acerbi e Marusic. In mediana ballottaggio tra Leiva e Cataldi, con quest’ultimo partito dall’inizio contro Spezia e Sampdoria. In avanti pronti Zaccagni e Felipe Anderson sugli esterni, con la questione Immobile che terrà banco fino all’ultimo. In caso di forfait dell’attaccante partenopeo, uno tra Felipe Anderson e Pedro potrebbe agire al centro dell’attacco.

