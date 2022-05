Hellas Verona-Torino, ammonito Günter: il difensore era diffidato, salterà la Lazio

E’ in corso la sfida tra Hellas Verona e Torino, valida per la 37° giornata di Serie A. Alla mezz’ora del primo tempo, con gli ospiti in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di Brekalo, è arrivata una brutta notizia per Igor Tudor, mister dei gialloblù: Koray Günter, difensore dell’Hellas, ha rimediato un cartellino giallo. Il classe ’94 era diffidato e, dunque, sarà costretto a saltare l’ultima gara di campionato, quando il Verona sarà impegnato in trasferta allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio.

