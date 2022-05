Calciomercato Lazio, Milinkovic è il piano B della Juventus ma Lotito è un ostacolo

Nell’ultimo match di giornata si gioca Roma Venezia con i lagunari già retrocessi che mettono cuore e anima e strappano un punto a Roma. I giallorossi pareggiano con Shomurodov il pareggio iniziale di Okerere

Terminano anche gli anticipi delle 18 in serie a, con due risultati per nulla scontati. Il Torino passa 1-0 in casa del Verona, grazie al gol di Brekalo mentre ad Udine è lo Spezia ad imporsi per 3-2, grazie ai gol Verde Maggiore e Gyasi, raggiungendo con questo risultato la matematica salvezza

Il primo match di questa 37° giornata di Serie A finisce con un pareggio. Allo Stadio Carlo Castellani di Empoli termina 1-1 tra Empoli e Salernitana. Vantaggio dei padroni di casa con Cutrone nel primo tempo. Nella ripresa tante occasioni, sia da una parte che dall’altra, ma i due portieri hanno tenuto vivo il risultato. Al 76° arriva il pari degli ospiti con Bonazzoli e, otto minuti dopo, viene concesso un calcio di rigore per i granata, che Perotti si fa parare da Vicario. Termina in parità la sfida, un punto che serve a poco alla Salernitana e che tiene viva ed aperta la corsa per non retrocedere: Sampdoria e Spezia a quota 33 punti, Salernitana 31, Cagliari 29 (terzultima in classifica) e Genoa 28. Con questo 1-1 tra Empoli e Salernitana è arrivato il primo verdetto di questa Serie A: il Venezia è matematicamente retrocesso in Serie B.

