Verso Juventus-Lazio, la società biancoceleste ricorda il gol del “Cholo” Simeone a Torino nell’anno dello Scudetto | VIDEO

Ormai è ufficiale: Ciro Immobile non ha preso parte alla trasferta di Torino. Il bomber infatti non è partito con la squadra per la sfida contro la Juventus in programma questa sera alle 20,45. I dolori gli hanno permesso solo di effettuare un provino venerdì che purtroppo non ha dato esito positivo. Ora mister Sarri cercherà di fare bene senza il suo attaccante più prolifico, considerando che la Lazio ha la zona Europa League da difendere. Come sottolinea il Corriere dello Sport, stasera il tecnico dovrà decidere se andare sul ‘classico’ rilanciando Pedro che però è fermo da 4 partite (nelle ultime 6 ne ha giocata solo una, contro il Genoa per pochi minuti), non è titolare dal 20 marzo e non ha molti minuti nelle gambe, oppure puntare sull’alternativa Cabral, che non gioca addirittura dal 20 febbraio (occasione in cui subentrò al posto dello spagnolo). Un’altra ipotesi, al momento meno probabile, è che l’allenatore possa optare per Romero o Raul Moro, con quest’ultimo ieri fermo ma convocato: i giovani magari si vedranno nel corso dell’incontro.

