19 maggio 1999: la Lazio vince l’ultima edizione della Coppa delle Coppe – VIDEO

Sabato sera si giocherà l’ultima di campionato tra Lazio e Verona. Da una parte ci sarà Immobile, se recupererà, dall’altra Giovanni Simeone, con la Lazio nel destino. Figlio di Diego, ex giocatore biancoceleste, El Cholito nella gara di andata ha segnato ben 4 gol ai capitolini e ancora non ne ha abbastanza. Simeone, infatti, si è raccontato ad una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando del futuro calcistico e personale. Ecco le sue parole: “Non ci crederete, ma ora come ora sono concentrato solo sulla sfida con la Lazio, per me è molto importante finire con 17 o 18 gol invece che 16. Sono fatto così. Tra una settimana mi sposo con Giulia a Firenze, la sua città. Tudor mi ha chiesto se sono pronto e io gli ho riposto: sì, mister, ma io ora penso solo a fare gol alla Lazio. Questo sono io.” La Lazio è avvisata…

